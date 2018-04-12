?В Ивано-Франковской области пьяный водитель на польских номерах наехал на патрульных и повредил служебное авто

Затем нарушитель скрылся, бросив машину.

В среду вечером возле села Рыбное Тисменицкого района Ивано-Франковской области водитель автомобиля Opel Vectra с польскими номерами наехал на двоих патрульных, повредил служебный автомобиль и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Правоохранители получили информацию о водителе Opel Vectra в нетрезвом состоянии. Они разыскали автомобиль и для его остановки подали сигнал, включив красные проблесковые маячки. Водитель требования полицейских проигнорировал.

Двигаясь в сторону села Подлесье на автодороге Н-10 "Стрый-Черновцы" нарушитель остановился, после чего к нему подошел инспектор и попросил предъявить документы и выключить двигатель. Вместо этого тот начал движение автомобиля задним ходом, пытаясь скрыться.

"При этом он совершил наезд на работника полиции, последний упал на дорожное покрытие. Затем нарушитель начал резко двигаться в сторону другого работника полиции, на которого также совершил наезд, а потом еще и допустил столкновение со служебным автомобилем, вызвав механические повреждения в виде вмятин и царапин", - сообщили в полиции.

После этого инспектор совершил предупредительный выстрел вверх. Однако и после этих действий водитель не реагировал.

"Убедившись, что его действия не нанесут вреда третьим лицам, инспектор снова применил огнестрельное оружие - пистолет ПМ, из которого совершил три выстрела в направлении шин автомобиля марки «Опель Вектра», но водитель скрылся. В дальнейшем работниками полиции в лесу, недалеко от с. Старый Лисец, было обнаружен брошенный автомобиль марки «Опель Вектра»", - говорится в сообщении.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч.2. ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия.

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