Дебютировал универсал Audi A6 Avant.

Спустя месяц после мировой премьеры седана А6 компания из Ингольштадта рассекретила и универсал с привычной приставкой Avant. Европейские продажи новинки открываются летом.

Дебютировал универсал Audi A6 Avant.

Пятидверка подросла на 14 миллиметров в длину, на 16 в ширину и на девять в высоту. При этом объем багажника относительно предшественницы не изменился – те же 565 литров при пятиместной компоновке салона. «Трюмы» BMW 5-Series Touring и Mercedes E-Class Estate больше. Но «кольца», кажется, и не гнались за победой в этой категории, сконцентрировав усилия на технологичности.

Дебютировал универсал Audi A6 Avant.

Все «шестерки»-универсалы являются «мягкими» гибридами с приводным стартер-генератором, 48-вольтовой бортовой сетью и отдельным литий-ионным аккумулятором. Система старт-стоп при замедлении глушит мотор уже на скорости 22 км/ч, а при езде накатом двигатель может прекращать работу на скоростях от 55 до 160 км/ч.

Дебютировал универсал Audi A6 Avant.

Моторная гамма, очевидно, не будет отличаться от таковой на седане Audi A6. Включая заряженные версии S6 и RS6, которым еще только предстоит появиться. Как и четырехдверке, «сараю» положены полноуправляемое шасси, активный задний дифференциал, передние кресла с массажем и вентиляцией, пневмоподвеска, матричные светодиодные фары и полностью сенсорная приборная панель. В базовую комплектацию входят обычные LED-фары и система крепления грузов в багажном отсеке.

Дебютировал универсал Audi A6 Avant.

Пять радаров, пять видеокамер, 12 ультразвуковых сенсоров и лазерный дальномер обеспечивают работу многочисленных электронных ассистентов. Продвинутый круиз-контроль работает на скорости до 250 км/ч и умеет сам сбрасывать скорость при приближении к населенным пунктам, знакам ограничения скорости, крутым поворотам и перекресткам.

Дебютировал универсал Audi A6 Avant.
Дебютировал универсал Audi A6 Avant

Машина оказалась одним из самых навороченных и высокотехнологичных универсалов в мире.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Audi.


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