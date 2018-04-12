Северный объезд Житомира расширят до четырех полос

Длина участка реконструкции составит 22,3 км.

В ближайшее время должна начаться реконструкция северного объезда Житомира по трассе М-06 между развязкой "Житомир - Восточный" и "Житомир - Западный", длина участка реконструкции составит 22,3 км.

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

Работы будет выполнять китайская компания Sinohydro Corporation Limited, после чего дорога будет иметь четыре полосы движения с двумя проезжими частями по 7,5 м каждая и разделительной полосой. Скорость движения будет повышена до 110 км/ч.

В 2017 году был решен вопрос выделения необходимых земельных участков под реконструкцию, участки уже очистили от деревьев. Кроме того, в прошлом году "Укравтодор" и Sinohydro Corporation Limited подписали контракт на выполнение работ, ожидаемый срок завершения которых – 2020 год.

Стоимость реконструкции составит более EUR42 млн. Финансирование работ будет осуществляться за счет кредита от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Проект предусматривает реконструкцию 22,3 км дороги М-06 / Е40: доведение дороги к I-Б технической категории; строительство и реконструкцию четырех транспортных развязок в разных уровнях; реконструкцию трех существующих путепроводов через железную дорогу; существующего моста через Каменку; строительство двух пешеходных мостов; обустройство освещения и современных средств по обеспечению безопасности движения.