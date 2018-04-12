Украинский ОПК привлекут к созданию нового танка для Индии

"Спецтехноэкпеспорт" станет партнером индийской компании Bharat.

Государственное предприятие "Спецтехноэкпеспорт" на выставке DefExpo-2018 в Индии подписало новые контракты на сумму свыше 0,5 млрд гривен.

Пресс-служба концерна "Укроборонпром", в состав которого входит "Спецтехноэкпеспорт", сообщила о подписании договора о сотрудничестве с индийской госкомпанией Bharat Electronics Limited в рамках программ модернизации и локализации производства компонентов бронетехники.

Предусмотрено привлечение представителей украинского и индийского ОПК к процессам создания нового танка для нужд Минобороны Индии, модернизации военных комплексов советского производства,, совместных опытно-конструкторских разработок, в том числе по гидроакустическим и радиолокационным направлениям.

Компания Bharat Electronics Limited является одной из крупнейших локальных поставщиков оборонной продукции для Минобороны Индии.

Напомним, в Индии с начала 1990-х годов ведется разработка основного боевого танка Arjun. Изначально военные планировали приобрести более двух тысяч новых танков, чтобы постепенно заменить ими устаревающие советские и роSSийские Т-72 разных модификаций. Однако в 2011 году выяснилось, что бортовое оборудование Arjun и его трансмиссия не достаточно надежны.

Тогда была начата разработка улучшенной версии Arjun, однако в 2017 году появилась информация, что Arjun Mk. II оказался слишком тяжелвым для местных дорог и мостов.