Двое пьяных мужчин угнали медицинский УАЗ в Волновахе

Они хотели развлечься в Мариуполе.

В среду, 11 апреля, в Волновахе (Донецкая область) на улице Гагарина угнали автомобиль скорой помощи марки УАЗ. Водитель вышел из машины на несколько минут, оставив ключи в салоне, а когда вернулся - ее уже не было.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

В городе был введен план "Перехват", и вскоре по камерам было установлено, что угонщики сняли номера и в обход блокпостов через соседние села выехали на трассу Славянск - Донецк - Мариуполь. Их перехватили возле Касьяновки в 20 км от Волновахи.

Угонщики находились в состоянии алкогольного опьянения. Ими оказались местные жители 31 и 23 лет, которые рассказали, что планировали развлечься в Мариуполе.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса (незаконное завладение транспортным средством). Кроме того, водителя привлекут к административной ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения.


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