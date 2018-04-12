Импорт электромобилей в Украину в первом квартале вырос втрое

За три месяца в страну завезли 1744 электрокара.

В первом квартале 2018 года в Украину завезли 1744 транспортных средств с электродвигателей.

Это в три раза больше по сравнению с первым кварталом прошлого года, говорится на сайте Государственной фискальной службы.

Для сравнения, за весь минувший год импорт электромобилей составил чуть меньше 2700 штук.

В 2018 году электромобили и другие транспортные средства, оснащенные исключительно электрическим двигателем, освобождены от налогообложения акцизным налогом и налогом на добавленную стоимость (НДС) при ввозе их на таможенную территорию Украины.