В Одесской области "Таврия" столкнулася с маршруткой: один человек погиб, десять травмированы
Четверо пострадавших госпитализированы.
В Одесской области в среду вечером произошло смертельное ДТП.
По данным полиции Одесской области, на автодороге в с. Лески автомобиль "Таврия" столкнулся с автомобилем "Мерседес Спринтер".
В результате столкновения 57-летний пассажир "Мерседеса" погиб на месте. Еще десять человек получили телесные повреждения различной тяжести, из них четверо - госпитализированы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Накануне сообщалось, что участковый на полицейском автомобиле сбил насмерть пешехода возле Килии на юге Одесской области.
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