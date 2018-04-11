В Одесской области "Таврия" столкнулася с маршруткой: один человек погиб, десять травмированы

Четверо пострадавших госпитализированы.

В Одесской области в среду вечером произошло смертельное ДТП.

По данным полиции Одесской области, на автодороге в с. Лески автомобиль "Таврия" столкнулся с автомобилем "Мерседес Спринтер".

В результате столкновения 57-летний пассажир "Мерседеса" погиб на месте. Еще десять человек получили телесные повреждения различной тяжести, из них четверо - госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Накануне сообщалось, что участковый на полицейском автомобиле сбил насмерть пешехода возле Килии на юге Одесской области.