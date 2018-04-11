257 человек погибли при крушении военного самолета в Алжире (обновлено)

Транспортный Ил-76 разбился неподалеку от города Буфарик, примерно в 30 км от столицы страны.

Транспортный самолет алжирских военно-воздушных сил Ил-76 разбился неподалеку от города Буфарик, примерно в 30 км от столицы страны.

Как сообщает агентство "Аль-Арабия", на борту самолета было около 200 человек, в основном - военные.

Портал Alg24.net сообщает, что транспортник Ил-76 перевозил солдат алжирской армии. По различным данным, он должен был доставить около 200 солдат из Буфарика в город Бешар на западе Алжира, но разбился после взлета. Алжирский портал новостей "Аль-Хадат" сообщает, что выживших в результате катастрофы нет.

Обновление. По данным службы гражданской обороны Алжира, жертвами крушения военно-транспортного самолета Ил-76 стали не меньше 257 человек, включая 10 членов экипажа.

Напомним, в мае прошлого года в Алжире результате крушения военного вертолета погибли три человека.