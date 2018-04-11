В роSSийском Хабаровске разбился вертолет, шестеро погибших

В качестве возможных причин крушения рассматриваются погодные условия, технеисправность и ошибка пилота.

В Хабаровске в результате крушения вертолета Ми-8, учебно-тренировочный полет, погибли шесть человек.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным краевого МЧС, вертолет произвел жесткую посадку на пустыре в районе улиц Антенная, Выборгская и Хирургическая. При ударе об землю вертолет разлетелся на части и загорелся. Обломки разбросаны в радиусе 1 км. Близлежащие здания и сооружения при аварии задеты не были.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В качестве возможных причин крушения рассматриваются неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилота.

Оба "черных ящика" разбившегося Ми-8 уже обнаружены. На месте работают следователи и судмедэксперты.

Напомним, ранее, 7 апреля, вертолет Ми-8 потерпел крушение в Чечне.