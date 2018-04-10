Новый маршрут: украинцы смогут ездить в Ригу за 59 евро

поезд

«Укрзалізниця» уже закупила 28 вагонов, которые будут курсировать по направлению Киев (Украина) – Минск (Беларусь)- Вильнюс (Литва) – Рига (Латвия). Стоимость купейного билета в Ригу составит около 1855 гривен (59 евро).

Об этом в Фейсбуке написал заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, передает Час Пик.

Дата запуска поезда «четырех столиц» на данный момент неизвестна. Когда он начнет курсировать, то добраться из украинской столицы в Ригу можно будет за 15 часов (с учетом времени на границе). Поезд будет отправляться из Киева около 15:00 и прибывать в Ригу на следующий день около 6-ти утра.

«Браво, это более чем адекватная цена», «Купе - понятно. А вот остальные привычные европейцам виды вагонов будут - кушет, сидячий?, «Супер. Прошу обратить внимание, чтобы поезд имел места для людей с инвалидностью», - прокомментировали новость интернет-пользователи.

Добавим, изначально планировался запуск поезда «пяти столиц» - Киев, Минск, Вильнюс, Рига и Таллинн.

«Почему Таллина нет в этом списке?», - спрашивают в связи с изменениями пользователи сети.


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