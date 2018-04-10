Участковый на полицейском автомобиле сбил насмерть пешехода возле Килии
Водитель поздно заметил пешеходов, которые шли по правой обочине.
Вечером 7 апреля на юге Одесской области возле Килии произошло ДТП с участием участкового инспектора местного отдела полиции.
Как сообщает местное издание "Бессарабия INFORM", он ехал в сторону райцентра на служебном ВАЗе и при встречном разъезде переключил свет на ближний, из-за чего поздно заметил шедших по правой обочине пешеходов. Полицейский пытался отвести автомобиль в сторону, но не успел предотвратить аварию. Под колесами ВАЗа оказались двое пешеходов. Оба получили травмы: мужчина - тяжелые, женщина - средней тяжести, а полицейский автомобиль перевернулся. Водитель встречного авто съехал на обочину.
Пострадавших госпитализировали в Килийскую районную больницу. Учитывая тяжелое состояние мужчины, медики приняли решение направить его в областной центр, но по дороге он скончался. У женщины перелом левого предплечья, ее жизни ничего не угрожает.
Полиция сообщила, что на одежде пешеходов не было никаких светоотражающих знаков, а полицейский оказывал первую помощь пострадавшим до приезда.
Участкового временно отстранили от службы. Ситуацию держит на контроле руководство Нацполиции. Проводится внутреннее расследование. Обстоятельства происшествия расследует прокуратура.
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