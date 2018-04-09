Lufthansa намерена отменить половину рейсов из-за забастовки

Отмена вылетов затронет около 90 тысяч пассажиров.

Lufthansa намерена отменить половину рейсов из-за забастовки
Фото: lufthansa.com

Из-за забастовки наземного персонала в нескольких аэропортах Германии авиакомпания Lufthansa отменяет около половины из 1600 рейсов, запланированных на 10 апреля.

Немецкая волна сообщает, что отмена вылетов затронет около 90 тысяч пассажиров.

По данным компании, все пассажиры, купившие билеты на рейсы из Франкфурта или Мюнхена, в течение недели могут бесплатно поменять билет на другой рейс. Пассажиры, у которых во вторник будет отменен рейс Lufthansa внутри Германии, могут без дополнительной платы воспользоваться услугами железнодорожной компании Deutsche Bahn.

У желающих воспользоваться аэропортами Кельна и Дюссельдорфа могут возникнуть дополнительные проблемы из-за того, что профсоюз Ver.di планирует в этот день организовать забастовки сотрудников госсектора в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Как сообщил представитель профсоюза, на работу не выйдут сотрудники компаний пригородного общественного транспорта. Бастовать будут также сотрудники детских садов, городских служб обеспечения, а также местного самоуправления.

Кроме того, во вторник не будет работать общественный транспорт в 9 городах федеральной земли Баден-Вюртемберг.

В других федеральных землях Германии Ver.di намерен организовывать забастовки вплоть до 13 апреля.

Профсоюз требует от работодателей повысить зарплату 2,3 миллиона работников, занятых в государственной сфере, на 6 процентов или не менее 200 евро в месяц.

В Потсдаме 15 и 16 апреля пройдет третий раунд переговоров профсоюза и работодателей о повышении зарплат. Предыдущие два раунда закончились безрезультатно.


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