Семья на "Ланосе" погибла в Харьковской области после лобового столкновения с Hyundai Tucson

Виновником ДТП считают водителя Hyundai.

В Харьковской области в понедельник произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще пять человек получили травмы.

В полиции сообщили, что около 12:40 на трассе Чугуев - Меловое столкнулись Hyundai Tucson и Daewoo Lanos. По предварительным данным, вина лежит на водителе Hyundai, который выехал на встречную полосу движения.

Фото: hk.npu.gov.ua
Фото: hk.npu.gov.ua

В результате в Daewoo Lanos погибла семья из Купянска - водитель, его жена и двое детей.

Водитель другого автомобиля и четверо его пассажиров выжили и были госпитализированы.

Напомним, что "Ланос" долгое время был самым популярным автомобилем в Украине и только в 2017 году уступил позицию самого продаваемого авто на вторичном рынке в Украине


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