В Тернопольской области автомобиль упал в пруд, погибли три человека

Водитель превысил скорость на спуске и не вписался в поворот.

В Тернопольской области на автодороге Збараж - Подволочиск ночью 9 апреля произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, а еще трое оказались в больнице.

Фото: tp.npu.gov.ua

Как сообщает местное управление Национальной полиции, водитель Audi А6 1998 года рождения превысил безопасную скорость на участке со склоном и поворотом, в результате чего машина перевернулась и вылетела в пруд.

Фото: tp.npu.gov.ua

Фото: tp.npu.gov.ua

Водитель и двое его пассажиров - 1995 и 2001 годов рождения - погибли на месте. Еще два парня отделались переохлаждением, а одна девушка чуть не утонула. Ее откачали, но сейчас она в реанимации.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, что еще одно крупное ДТП произошло в городе Первомайске Николаевской области. Там автомобиль Honda Accord влетел в дерево, в результате чего погиб водитель, а шестеро его пассажиров получили травмы.