В Первомайске водитель погиб после столкновения с деревом, шесть пассажиров получили травмы

Погибшего доставали из машины при помощи специнструмента.

Вечером 8 апреля в городе Первомайске Николаевской области произошла серьезная авария, в результате которой погиб водитель автомобиля Honda Accord 1991 года рождения.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

ДТП произошло на улице Богопольской. Установлено, что 27-летний водитель Honda Accord, не справившись с управлением, врезался в дерево. От полученных травм он погиб на месте, шестеро пассажиров, в том числе один ребенок, получили травмы различного характера и степени тяжести. Тело водителя и один из пострадавших в аварии были заблокированы элементами автомобиля

Их вытаскивали при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Фото: mk.dsns.gov.ua

Напомним, что накануне в крымском Армянске маршрутка столкнулась с электричкой, в результате чего погибли семь человек.