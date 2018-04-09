Омелян пообещал обеспечить "проездность" на Одесской трассе в течение месяца

Капитальный ремонт "на годы" потребует еще нескольких лет.

Омелян пообещал обеспечить "проездность" на Одесской трассе в течение месяца
Фото: mtu.gov.ua

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью Радио Свобода заявил, что ямочный ремонт на трассе Киев - Одесса, а также в карпатской части Киев - Чоп будет завершен в течение месяца.

"Если имеется в виду ремонт, то мы должны завершить Киев-Одесса и Киев-Чоп (в наиболее проблемном участке через Карпаты) в начале мая. То есть полностью будет восстановлена проездность. Когда мы говорим о качественном капитальном ремонте, чтобы это было на годы, а не на год, мы начнем работы в этом году и они будут продолжаться еще 2-3 года", - сказал Омелян.

Министр также напомнил, что за последние два года в Украине удалось отремонтировать 3000 километров дорог, а в этом году планируется отремонтировать более 4000 километров.

Трасса M-05 — дорога международного значения, которая начинается в столице страны Киеве и идет до Одессы. Является составной частью европейского автомобильного маршрута E95 и панъевропейского транспортного коридора IX. Дорога имеет 4 полосы для движения, по 2 в каждом направлении на всем протяжении. Исключением является участок длиной около 50 км перед Одессой, где трасса расширяется до 6 полос.

Участок Белая Церковь - Умань сейчас находится в очень плохом состоянии.


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