Маршрутка с неисправными тормозами въехала в полицейское авто в Киеве

Инцидент произошел на Северном мосту.

Маршрутка с неисправными тормозами въехала в полицейское авто в Киеве

В направлении станции метро Почайна (бывшая Петровка) с жилого массива Троещина на Северном мосту произошло ДТП с участием маршрутного такси и полицейского авто.Об этом информирует "Киев Оперативный" в Facebook."

По предварительной информации, в маршрутки "Богдан" отказали тормоза и она въехала в заднюю часть служебного автомобиля Toyota", - говорится в сообщении.

"Правоохранители в этот момент как раз уговаривали малолетних "ямакаси" слезть с опоры моста", - отметили пользователи.

В результате ДТП никто не пострадал.


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