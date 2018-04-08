Маршрутка с неисправными тормозами въехала в полицейское авто в Киеве
Инцидент произошел на Северном мосту.
В направлении станции метро Почайна (бывшая Петровка) с жилого массива Троещина на Северном мосту произошло ДТП с участием маршрутного такси и полицейского авто.Об этом информирует "Киев Оперативный" в Facebook."
По предварительной информации, в маршрутки "Богдан" отказали тормоза и она въехала в заднюю часть служебного автомобиля Toyota", - говорится в сообщении.
"Правоохранители в этот момент как раз уговаривали малолетних "ямакаси" слезть с опоры моста", - отметили пользователи.
В результате ДТП никто не пострадал.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
08.04.2018 11:57