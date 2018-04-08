Маршрутка с неисправными тормозами въехала в полицейское авто в Киеве

Инцидент произошел на Северном мосту.

В направлении станции метро Почайна (бывшая Петровка) с жилого массива Троещина на Северном мосту произошло ДТП с участием маршрутного такси и полицейского авто.Об этом информирует " Киев Оперативный" в Facebook."

По предварительной информации, в маршрутки "Богдан" отказали тормоза и она въехала в заднюю часть служебного автомобиля Toyota", - говорится в сообщении.

"Правоохранители в этот момент как раз уговаривали малолетних "ямакаси" слезть с опоры моста", - отметили пользователи.

В результате ДТП никто не пострадал.