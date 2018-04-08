Во Франции второй раз за неделю бастуют железнодорожники

Две трети региональных поездов отменены.

Во Франции второй раз за неделю бастуют железнодорожники
Фото: Wikimedia Commons

Во Франции в воскресенье, 8 апреля, началась очередная волна забастовки работников железнодорожного транспорта против планов экономических реформ президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает “Немецкая волна”.

На прошлой неделе железнодорожники объявили о начале длительных забастовок против запланированной реформы государственного железнодорожного предприятия SNCF. Сегодня на работу вышли чуть более трети работников, необходимых для обеспечения бесперебойной работы сети поездов.

Представители профсоюзов заявили, что забастовки могут затянуться до июня, поскольку переговоры с министрами пока не дают результатов.

Правительство утверждает, что не изменит позицию относительно основных моментов реформы.

Это уже вторая забастовка работников железной дороги за неделю. 3 апреля во Франции началася двухдневная забастовка железнодорожников против реформы железнодорожного транспорта. Профсоюзы объявили, что в дальнейшем после каждых трех дней работы будет проводиться двухдневная забастовка.

Кроме того, в стране начали бастовать энергетики, сотрудники компаний, обеспечивающих уборку мусора с улиц, и национальный авиаперевозчик Air France.

Напомним, ранее в Риме состоялась забастовка транспортников.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Под Днепром неизвестные остановили электричку и разрисовали вагоныПод Днепром неизвестные остановили электричку и разрисовали вагоны
Украина начала серийное производство боевых бронемашин "Атлет"Украина начала серийное производство боевых бронемашин "Атлет"
На Березняках в Киеве таксист въехал в продуктовый магазинНа Березняках в Киеве таксист въехал в продуктовый магазин
У начинающих водителей будут отбирать права навсегдаУ начинающих водителей будут отбирать права навсегда
ГПСУ разоблачила группу лиц, которая ввезла 131 автомобиль на еврономерахГПСУ разоблачила группу лиц, которая ввезла 131 автомобиль на еврономерах
Блок рекламы


Похожие новости
Главврача львовской поликлиники во второй раз поймали пьяным за рулемГлавврача львовской поликлиники во второй раз поймали пьяным за рулем
РоSSия второй день не пропускает украинские фуры на пункте пропуска в Харьковской областиРоSSия второй день не пропускает украинские фуры на пункте пропуска в Харьковской области
В Черное море вошел второй ракетный эсминец СШАВ Черное море вошел второй ракетный эсминец США
В США на скорости автомобиль в результате столкновения влетел на второй этаж клиникиВ США на скорости автомобиль в результате столкновения влетел на второй этаж клиники
Иранский нефтяной танкер, который неделю горел у побережья Китая, затонулИранский нефтяной танкер, который неделю горел у побережья Китая, затонул
Электроседан Infiniti: есть второй тизер.Электроседан Infiniti: есть второй тизер.
Южная Корея задержала второй танкер с нефтью для КНДРЮжная Корея задержала второй танкер с нефтью для КНДР
Авария во Франции: количество пострадавших увеличилось до 24 человек (ФОТО)Авария во Франции: количество пострадавших увеличилось до 24 человек (ФОТО)
Во Франции поезд въехал в школьный автобусВо Франции поезд въехал в школьный автобус
Во Франции из-за сильного ветра на мель сел паром с 300 людьми на борту
Последние новости
Подгружаем последние новости