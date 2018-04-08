Во Франции второй раз за неделю бастуют железнодорожники

Две трети региональных поездов отменены.

Во Франции в воскресенье, 8 апреля, началась очередная волна забастовки работников железнодорожного транспорта против планов экономических реформ президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает “Немецкая волна”.

На прошлой неделе железнодорожники объявили о начале длительных забастовок против запланированной реформы государственного железнодорожного предприятия SNCF. Сегодня на работу вышли чуть более трети работников, необходимых для обеспечения бесперебойной работы сети поездов.

Представители профсоюзов заявили, что забастовки могут затянуться до июня, поскольку переговоры с министрами пока не дают результатов.

Правительство утверждает, что не изменит позицию относительно основных моментов реформы.

Это уже вторая забастовка работников железной дороги за неделю. 3 апреля во Франции началася двухдневная забастовка железнодорожников против реформы железнодорожного транспорта. Профсоюзы объявили, что в дальнейшем после каждых трех дней работы будет проводиться двухдневная забастовка.

Кроме того, в стране начали бастовать энергетики, сотрудники компаний, обеспечивающих уборку мусора с улиц, и национальный авиаперевозчик Air France.

Напомним, ранее в Риме состоялась забастовка транспортников.