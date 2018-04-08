На Березняках в Киеве таксист въехал в продуктовый магазин
Никто не пострадал.
Ночью, 8 апреля, в Киеве на Березняках автомобиль Daewoo протаранил продуктовый магазин. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Происшествие произошло на улице Миколайчука, 10 (бывшая Серафимовича).
"Водитель такси не справился с управлением и заехал на пешеходную часть. Сам таксист объяснил, что "отвлекся на минутку", - говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, ранее неизвестные в балаклавах разгромили и ограбили игорное заведение на Виноградаре в Киеве.
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