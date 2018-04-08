На Березняках в Киеве таксист въехал в продуктовый магазин

Никто не пострадал.

Ночью, 8 апреля, в Киеве на Березняках автомобиль Daewoo протаранил продуктовый магазин. Об этом сообщает " Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Происшествие произошло на улице Миколайчука, 10 (бывшая Серафимовича).

"Водитель такси не справился с управлением и заехал на пешеходную часть. Сам таксист объяснил, что "отвлекся на минутку", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.