На Березняках в Киеве таксист въехал в продуктовый магазин

Никто не пострадал.

Ночью, 8 апреля, в Киеве на Березняках автомобиль Daewoo протаранил продуктовый магазин. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Происшествие произошло на улице Миколайчука, 10 (бывшая Серафимовича).

"Водитель такси не справился с управлением и заехал на пешеходную часть. Сам таксист объяснил, что "отвлекся на минутку", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее неизвестные в балаклавах разгромили и ограбили игорное заведение на Виноградаре в Киеве.


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