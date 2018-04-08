Кличко обещает высокие штрафы за неправильную парковку

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал большие штрафы за нарушение правил парковки, а также возвращение на улицы столицы Украины эвакуаторов.

Об этом он сказал в эфире радио «НВ».

«Наконец, закон, который два года находился в парламенте, приняли. Он уже подписан, и в течение следующих пяти месяцев вступит в законную силу. И тут я единственное могу пообещать недобросовестным водителям — авто бросать на улице под знаком „парковка запрещена“ будет очень дорого. Мы будем эвакуировать эти авто и выписывать штрафы, которые будут достаточно болезненными», — сказал Кличко.

Мэр Киева утверждает, что забрать автомобиль со штрафплощадки будет недешево.

По его словам, также недешево будет стоить забрать автомобиль со штрафплощадки. Кроме того, он утверждает, что такие жесткие условия дадут возможность инвесторам вкладываться в строительство паркингов.

Как известно, закон о парковке был подписан Петром Порошенко 28 марта. Он регулирует правила наказания за незаконную парковку и дает местным властям необходимые полномочия.