У начинающих водителей будут отбирать права навсегда

Кабинет министров Украины постановил не возвращать водительское удостоверение водителям со стажем до двух лет при серьезном нарушении ПДД, передает Час Пик со ссылкой на Правительственный портал.

Данное постановление гласит, что "возвращение водительского удостоверения лицам, получившим его впервые и лишенным права на управление транспортными средствами, не осуществляется".

В ноябре 2017 было решено, что первое водительское удостоверение в Украине будут выдавать на два года.

Если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не было совершено три и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, водитель может получить постоянное удостоверение.