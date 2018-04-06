Ночью в Киеве горели два автомобиля

Сообщения о ночных пожарах в машинах поступают регулярно.

В Киеве во дворе 5-этажного жилого дома по ул. Максима Берлинского, 20 горели автомобиль ВАЗ-2109 и Honda Accord.

Сообщение о пожаре поступило в 04:37, сообщается на сайте киевской ГосЧС. В 05:06 спасатели ликвидировали пожар.

В результате пожара в автомобиле ВАЗ-2109 выгорел моторный отсек, салон, колеса, лакокрасочное покрытие, в автомобиле Honda Accord повреждено лакокрасочное покрытие, салон, стекла, колеса и от высокой температуры повреждены задние стопы в рядом припаркованном автомобиле Chevrolet Tacuma.

Причина пожара выясняется. Погибших и травмированных нет.

Напомним, в ночь на 2 апреля в Киеве в двух разных местах горели три машины. Сообщения о еще нескольких ночных пожарах в авто за последние недели доступны на сайте киевской ГосЧС.

Связаны ли эти случаи между собой и стал ли причиной поджог, пока неясно.