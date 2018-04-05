Омелян анонсировал строительство аэропорта в Хусте или Мукачево
Аэропорт в Ужгороде ограничен в развитии.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Хусте или Мукачево может быть построен новый аэропорт.
Об этом он заявил по итогам поездки в Закарпатскую область.
"В первую очередь, мы делаем ставку на аэропорт в Ужгороде. Остались некоторые формальности на уровне украинско-словацких отношений. Мы должны завершить эти процедуры в первом полугодии и я надеюсь, мы сможем смонтировать необходимое авиационное оборудование для полноценного авиасообщение тоже в этом году", - сказал Омелян.
Министр рассчитывает, что аэропорт Ужгорода будет готов к полетам до начала зимней навигации, то есть с осени 2018 года.
При этом он утверждает, что развитие этого аэропорта сопряжено с объективными сложностями, поэтому стоит рассмотреть строительство нового.
"Сегодня мы посетили потенциальные места где может быть расположен новый аэропорт, это может быть Хуст или Мукачево", - заявил Омелян.
Напомним, что второй аэропорт собираются строить в Днепре. Также Министерство инфраструктуры хочет открыть международный аэропорт в Белой Церкви Киевской области.
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