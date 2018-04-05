Омелян анонсировал строительство аэропорта в Хусте или Мукачево

Аэропорт в Ужгороде ограничен в развитии.

Омелян анонсировал строительство аэропорта в Хусте или Мукачево
Фото: mtu.gov.ua

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Хусте или Мукачево может быть построен новый аэропорт.

Об этом он заявил по итогам поездки в Закарпатскую область.

"В первую очередь, мы делаем ставку на аэропорт в Ужгороде. Остались некоторые формальности на уровне украинско-словацких отношений. Мы должны завершить эти процедуры в первом полугодии и я надеюсь, мы сможем смонтировать необходимое авиационное оборудование для полноценного авиасообщение тоже в этом году", - сказал Омелян.

Министр рассчитывает, что аэропорт Ужгорода будет готов к полетам до начала зимней навигации, то есть с осени 2018 года.

При этом он утверждает, что развитие этого аэропорта сопряжено с объективными сложностями, поэтому стоит рассмотреть строительство нового.

"Сегодня мы посетили потенциальные места где может быть расположен новый аэропорт, это может быть Хуст или Мукачево", - заявил Омелян.

Напомним, что второй аэропорт собираются строить в Днепре. Также Министерство инфраструктуры хочет открыть международный аэропорт в Белой Церкви Киевской области.


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