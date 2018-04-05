Двум летчикам вынесли приговор за гибель парашютистов возле Бородянки
Судебное разбирательство заняло пять лет.
Бородянский районный суд Киевской области 3 апреля вынес приговор по делу о гибели пяти парашютистов возле Бородянки.
10 июня 2012 года самолет Л-410 с 20 парашютистами вынужден был совершить жесткую аварийную посадку на аэродроме "Бородянка". В результате погибли пять человек, а остальные 17 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести, напоминает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
В марте 2013 года транспортная прокуратура отправила под суд командира и второго пилота воздушного судна. Их обвинили по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, приведшее к гибели людей
Судебный процесс занял пять лет.
3 апреля 2018 года был вынесен приговор, согласно которому командир самолета получил 7 лет лишения свободы, а второй пилот - 6 лет.
У подсудимых есть право на апелляцию.
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