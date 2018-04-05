Дешевые перелеты, качественный сервис или коллапс в аэропортах: чего ждать от возвращения Ryanair в Украину

С октября 2018 года крупнейшая лоукост-авиакомпания Ryanair начинает полеты в Украину. Уже открыта предварительная продажа авиабилетов на рейсы по 15 направлениям из аэропортов Борисполя и Львова. Однако, полеты Ryanair могут вызвать коллапс в аэропорту «Бориcполь».

Такое заявление сделал гендиректор столичного аэропорта Павел Рябикин. Он отметил, что лоукостер хочет выполнять рейсы исключительно в часы с пиковыми нагрузками, что и может вызвать кризисные ситуации, сообщает Час Пик.

Рябикин рассказал, что лоукостер начал продажу билетов, не получив согласования с аэропортом «Бориcполь» временных промежутков, когда возможно обслуживание рейсов.

«Прилетая в пиковые часы, они создадут коллапс в аэропорту и физически не смогут прилететь и улететь за желаемые ими 35 минут. Им придется простаивать 2:00, ведь нужно будет ждать свободного автобуса, гейта, стоянки и т.п.», - отметил Рябикин.

Гендиректор столичного аэропорта уточнил, что компания указывает время, которое совпадает с периодами утренних и вечерних пиковых разлетов в «Борисполе». Такая ситуация, когда идет превышение пропускной способности аэропорта, может вызвать коллапс и отразиться на работе аэропорта и обслуживании пассажиров.

Рябикин добавил, что руководство аэропорта направило в Ryanair два письма, в котором были указаны блокированные временные отрезки, когда «Борисполь» не сможет обслуживать Ryanair.

Еще на этапе согласования условий договора с авиакомпанией Ryanair у руководства аэропорта «Борисполь» возникало множество спорных моментов. Лоукостер желал нерыночных условий, требовал скидок и преференций. В итоге аэропорт подписал с Ryanair стандартный договор. При этом гендиректор ирландского лоукостера Майкл О'Лири не скрывал, что не очень доволен условиями договора. Но компания не стала отказываться от него, усматривая большой потенциал в украинском рынке.

Пока руководство лоукостера и столичного аэропорта утрясает рабочие вопросы, украинцы надеются на дешевые авиаперелеты и качественное обслуживание.

Напомним, в Украине уже расширила свое нахождение авиакомпания Ernest Airlines из Италии.