Названы самые продаваемые автомобили в Украине

В первом квартале 2018 года в Украине было реализовано 19,3 тысячи новых легковых автомобилей, лидером рынка стал Volkswagen Golf.

Об этом сообщила ассоциация Укравтопром .

Автомобиль Volkswagen Golf выбрали 1160 украинцев.

Вторым по популярности стал также представитель концерна Volkswagen AG, автомобиль Audi A3, реализация которого за три месяца достигла 745 единиц.

Третья и четвертая позиции за автомобилями японской автомобилестроительной корпорации Toyota – кроссовером Toyota RAV4 (744 авто) и седаном Toyota Camry (662 авто).

Замыкает лидерскую пятерку Renault Duster. Этот компактный кроссовер разошелся тиражом 660 шт.

В топ-10 первого квартала также попали следующие модели: Nissan Qashqai – 494 шт.; Ravon R2 – 484 шт.; Hyundai Tucson – 477 шт.; Nissan X-Trail – 460 шт.; Skoda Octavia – 443 шт.