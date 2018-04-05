Названы самые продаваемые автомобили в Украине
В первом квартале 2018 года в Украине было реализовано 19,3 тысячи новых легковых автомобилей, лидером рынка стал Volkswagen Golf.
Об этом сообщила ассоциация
Автомобиль Volkswagen Golf выбрали 1160 украинцев.
Вторым по популярности стал также представитель концерна Volkswagen AG, автомобиль Audi A3, реализация которого за три месяца достигла 745 единиц.
Третья и четвертая позиции за автомобилями японской автомобилестроительной корпорации Toyota – кроссовером Toyota RAV4 (744 авто) и седаном Toyota Camry (662 авто).
Замыкает лидерскую пятерку Renault Duster. Этот компактный кроссовер разошелся тиражом 660 шт.
В топ-10 первого квартала также попали следующие модели: Nissan Qashqai – 494 шт.; Ravon R2 – 484 шт.; Hyundai Tucson – 477 шт.; Nissan X-Trail – 460 шт.; Skoda Octavia – 443 шт.
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Транспорт
05.04.2018 09:43