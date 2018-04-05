Названы самые продаваемые автомобили в Украине

volkswagen-golf

В первом квартале 2018 года в Украине было реализовано 19,3 тысячи новых легковых автомобилей, лидером рынка стал Volkswagen Golf.

Об этом сообщила ассоциация Укравтопром.

Автомобиль Volkswagen Golf выбрали 1160 украинцев.

Вторым по популярности стал также представитель концерна Volkswagen AG, автомобиль Audi A3, реализация которого за три месяца достигла 745 единиц.

Третья и четвертая позиции за автомобилями японской автомобилестроительной корпорации Toyota – кроссовером Toyota RAV4 (744 авто) и седаном Toyota Camry (662 авто).

Замыкает лидерскую пятерку Renault Duster. Этот компактный кроссовер разошелся тиражом 660 шт.

В топ-10 первого квартала также попали следующие модели: Nissan Qashqai – 494 шт.; Ravon R2 – 484 шт.; Hyundai Tucson – 477 шт.; Nissan X-Trail – 460 шт.; Skoda Octavia – 443 шт.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Под Днепром неизвестные остановили электричку и разрисовали вагоныПод Днепром неизвестные остановили электричку и разрисовали вагоны
Судно "Норд", задержанное в Азовском море под роSSийским флагом, арестовано по решению суда - ГПУСудно "Норд", задержанное в Азовском море под роSSийским флагом, арестовано по решению суда - ГПУ
Штрафы родственников и таксистов запишут на владельца автоШтрафы родственников и таксистов запишут на владельца авто
В Киеве в результате взрыва автомобиля Range Rover пострадал мужчинаВ Киеве в результате взрыва автомобиля Range Rover пострадал мужчина
В порт Одессы зашли турецкие военные кораблиВ порт Одессы зашли турецкие военные корабли
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция и подразделения ГосЧС получили новые автомобили и катераПолиция и подразделения ГосЧС получили новые автомобили и катера
В Украине изменились правила парковки: нарушителей будет ждать «сюрприз» на лобовом стеклеВ Украине изменились правила парковки: нарушителей будет ждать «сюрприз» на лобовом стекле
Власти Аризоны запретили Uber испытывать беспилотные автомобилиВласти Аризоны запретили Uber испытывать беспилотные автомобили
Uber подтвердил запуск сервиса доставки еды Uber Eats в Украине. Ищут рестораны
В Аризоне разрешили полностью беспилотные автомобилиВ Аризоне разрешили полностью беспилотные автомобили
Сдать экзамен по ПДД в Украине теперь можно на английском языкеСдать экзамен по ПДД в Украине теперь можно на английском языке
Из-за снегопадов в Украине закрыты аэропорты в 6 городахИз-за снегопадов в Украине закрыты аэропорты в 6 городах
Договор о первой концессионной дороге в Украине, вероятно, подпишут в этом году, - НовакДоговор о первой концессионной дороге в Украине, вероятно, подпишут в этом году, - Новак
В Украине модернизируют истребитель МиГ-29 к поколению 4+В Украине модернизируют истребитель МиГ-29 к поколению 4+
Поезда будущего: в сети смеются над "грандиозными планами" по запуску в Украине магистрали HyperloopПоезда будущего: в сети смеются над "грандиозными планами" по запуску в Украине магистрали Hyperloop
Последние новости
Подгружаем последние новости