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Украина начала серийное производство боевых бронемашин "Атлет" Ремонтно-эвакуационные машины предназначены для техобеспечения танковых подразделений. БРЭМ "Атлет" Фото: facebook.com/petroporoshenko Государственный концерн "Укроборонпром" начал серийное производство боевых машин "Атлет". Об этом сообщил в Фейсбуке президент Петр Порошенко. Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность. "Кроме того, «Атлеты» имеют значительный экспортный потенциал, что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения «Укроборонпромом» государственного оборонного заказа", - отметил президент. Напомним, ранее "Укроборонпром" объявил о завершении контракта на поставку основных боевых танков "Оплот-Т" в Таиланд.

LB.ua

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