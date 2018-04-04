Украина начала серийное производство боевых бронемашин "Атлет"

Ремонтно-эвакуационные машины предназначены для техобеспечения танковых подразделений.

Украина начала серийное производство боевых бронемашин "Атлет"
БРЭМ "Атлет"
Фото: facebook.com/petroporoshenko

Государственный концерн "Укроборонпром" начал серийное производство боевых машин "Атлет".

Об этом сообщил в Фейсбуке президент Петр Порошенко.

Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность.

"Кроме того, «Атлеты» имеют значительный экспортный потенциал, что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения «Укроборонпромом» государственного оборонного заказа", - отметил президент.

Напомним, ранее "Укроборонпром" объявил о завершении контракта на поставку основных боевых танков "Оплот-Т" в Таиланд.


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