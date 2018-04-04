На мосту Патона в Киеве прорвало трубу

Из-за аварии движение автомобилей пришлось частично ограничить.

В среду днем на киевском мосту имени Патона прорвало трубу.

В результате был поврежден тротуар, капитально отремонтированный в 2013 году, сообщила пресс-служба "Киевавтодора".

Фото: facebook.com/kievavtodor

Фото: facebook.com/kievavtodor

Фото: facebook.com/kievavtodor

На место приехали ремонтники "Киевэнерго", в связи с чем движение в первой полосе движения в направлении от проспекта Соборности до бульвара Дружбы Народов пришлось частично ограничить.

Мост Патона был построен в 1953 году и был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая и монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки.