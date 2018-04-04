На мосту Патона в Киеве прорвало трубу
Из-за аварии движение автомобилей пришлось частично ограничить.
В среду днем на киевском мосту имени Патона прорвало трубу.
В результате был поврежден тротуар, капитально отремонтированный в 2013 году, сообщила пресс-служба "Киевавтодора".
На место приехали ремонтники "Киевэнерго", в связи с чем движение в первой полосе движения в направлении от проспекта Соборности до бульвара Дружбы Народов пришлось частично ограничить.
Мост Патона был построен в 1953 году и был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая и монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
04.04.2018 13:30
04.04.2018 15:42