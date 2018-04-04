Полиция: "Приусы" приближаются к исчерпанию своего ресурса

"В США автомобильный парк обновляется раз в три года. У нас раз в 18 лет".

Полиция: "Приусы" приближаются к исчерпанию своего ресурса
Фото: Сергей Нужненко

Полицейские Toyota Prius приближаются к исчерпанию своему ресурсу, и Национальная полиция нарабатывает механизм их постепенной замены.

Об этом журналистам в среду рассказали глава Национальной полиции Сергей Князев и министр внутренних дел Арсен Аваков после церемонии передачи полицейским 70 автомобилей Skoda Rapid Active и 32 Renault Duster. Седаны будут использоваться для обеспечения публичной безопасности в городах, а кроссоверы - преимущественно в сельской местности.

"Учитывая, что моторесурс автомобилей Prius через несколько лет почти будет исчерпан, мы экспериментируем с такими образцами автотранспорта", - пояснил Князев.

"Такое счастье, как 1000 автомобилей Prius сначала, а потом Mitshubishi по киотским деньгами, не всегда нам поступает, и у нас проблема с тем, чтобы обновлять ежегодно автомобильный парк. В США, например, автомобильный парк обновляется раз в три года. У нас раз в 18 лет, мы считали. Поэтому нужно подумать о механизме планомерной оптимизации и замены, и потихоньку мы к этому направлении идем", - добавил в свою очередь Аваков.

Министр подчеркнул, что полиция обязана иметь достаточное количество автомобилей, так как существует прямая корреляция между числом патрулей на дорогах и уровнем преступности.

Князев сообщил, что в этом году полиция планирует получить еще 150 автозаков и 20-30 автобусов.

Напомним, в Нацполиции находятся около 1 360 автомобилей Toyota Prius, которые в 2013-2015 годах Министерство внутренних дел бесплатно получило от Министерства экологии и природных ресурсов в рамках проекта экологических инвестиций.

"Мы сейчас начнем тендерные закупки специального транспорта для перевозки арестованных, потому что это тоже люди и нужно к ним относиться с пониманием. Потребность в таких автомобилях - примерно 150. На три и на девять посадочных мест. Также намерены закупить автотранспорт для специальных подразделений ТОР, спецполиции и подразделений в АТО - это примерно 20-30 автобусов наподобие Volkswagen или кто победит", - сказал начальник полиции.


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