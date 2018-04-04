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На трассе возле Киева сгорел грузовик Огонь возник из-за трения заклинившего колеса. Около 5:20 утра на Бориспольской трассе возле Киева сгорел грузовик. Фото: Владислав Леонов / kiev.informator.ua По данным "Информатора", фура ехала в сторону Киева . Во время движения у машины заклинило правое переднее колесо, от трения оно загорелось. Водитель пытался потушить пожар, но одного огнетушителя не хватило, и огонь перекинулся в салон. Прибывшие пожарные потушили машину в течение 15 минут, но автомобиль полностью сгорел. Фура была пустая.

LB.ua

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