На трассе возле Киева сгорел грузовик

Огонь возник из-за трения заклинившего колеса.

Около 5:20 утра на Бориспольской трассе возле Киева сгорел грузовик.

Фото: Владислав Леонов / kiev.informator.ua

По данным "Информатора", фура ехала в сторону Киева. Во время движения у машины заклинило правое переднее колесо, от трения оно загорелось. Водитель пытался потушить пожар, но одного огнетушителя не хватило, и огонь перекинулся в салон.

Прибывшие пожарные потушили машину в течение 15 минут, но автомобиль полностью сгорел.

Фура была пустая.


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