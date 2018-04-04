2018-04-04
На трассе возле Киева сгорел грузовик
Огонь возник из-за трения заклинившего колеса.
Около 5:20 утра на Бориспольской трассе возле Киева сгорел грузовик.
Фото: Владислав Леонов / kiev.informator.ua
По данным "Информатора", фура ехала в сторону Киева. Во время движения у машины заклинило правое переднее колесо, от трения оно загорелось. Водитель пытался потушить пожар, но одного огнетушителя не хватило, и огонь перекинулся в салон.
Прибывшие пожарные потушили машину в течение 15 минут, но автомобиль полностью сгорел.
Фура была пустая.
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