При столкновении двух поездов метро в Германии пострадали 35 человек

По неизвестной причине один состав наехал на другой.

По меньшей мере 35 человек получили травмы после того, как два поезда метрополитена столкнулись в городе Дуйсбург в западной части Германии, сообщает во вторник на своем сайте немецкая газета Rheinische Post.

Речь идет не о лобовом столкновении, авария произошла из-за того, что по неизвестной причине один состав наехал на другой.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, двое из них получили серьезные ранения.

"Ситуация могла бы быть намного хуже. Большинство пострадавших отделались синяками из-за того, что поезда перевернулись", - заявил в интервью изданию представитель местной спасательной службы.

На месте происшествия проводится расследование, причина аварии пока неизвестна.