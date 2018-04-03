При столкновении двух поездов метро в Германии пострадали 35 человек
По неизвестной причине один состав наехал на другой.
По меньшей мере 35 человек получили травмы после того, как два поезда метрополитена столкнулись в городе Дуйсбург в западной части Германии, сообщает во вторник на своем сайте немецкая газета Rheinische Post.
Речь идет не о лобовом столкновении, авария произошла из-за того, что по неизвестной причине один состав наехал на другой.
Пострадавшим оказана медицинская помощь, двое из них получили серьезные ранения.
"Ситуация могла бы быть намного хуже. Большинство пострадавших отделались синяками из-за того, что поезда перевернулись", - заявил в интервью изданию представитель местной спасательной службы.
На месте происшествия проводится расследование, причина аварии пока неизвестна.
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