Результат дизельгейта запечатлели на видео.
В рамках урегулирования дизельного скандала, при котором концерн Volkswagen уличили в фальсификации уровня вредных выбросов автомобилей, производитель выкупил у американцев около 350 тысяч дефектных машин. Этот шаг потребовал затрат в размере почти семи с половиной миллиардов долларов.
Эксплуатация этих автомобилей запрещена. Volkswagen размещает их на 37 площадках на территории США. Организованы они в самых разных местах: на недействующем футбольном стадионе на окраине Детройта, на бывшей бумажной фабрике в Миннесоте, рядом с заброшенным стадионом «Сильвердоум» в городе Понтиак или же прямо в калифорнийской пустыне Одну из таких стоянок засняли с дрона.
Не стоит кусать локти от мысли, что столько свежих автомобилей отправится под пресс. Этого не хочет делать сам Volkswagen. Сообщается, что машины проходят необходимое обслуживание и остаются в рабочем состоянии. Немцы рассчитывают согласовать с властями США программу замены программного обеспечения, после чего автомобили можно будет продать на вторичном рынке. Правда, можете себе представить, сколько времени займет реализации 350 000 машины!
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03.04.2018 15:46