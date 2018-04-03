Результат дизельгейта запечатлели на видео.

В рамках урегулирования дизельного скандала, при котором концерн Volkswagen уличили в фальсификации уровня вредных выбросов автомобилей, производитель выкупил у американцев около 350 тысяч дефектных машин. Этот шаг потребовал затрат в размере почти семи с половиной миллиардов долларов.

Эксплуатация этих автомобилей запрещена. Volkswagen размещает их на 37 площадках на территории США . Организованы они в самых разных местах: на недействующем футбольном стадионе на окраине Детройта, на бывшей бумажной фабрике в Миннесоте, рядом с заброшенным стадионом «Сильвердоум» в городе Понтиак или же прямо в калифорнийской пустыне Одну из таких стоянок засняли с дрона.