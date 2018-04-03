Детектив НАБУ сбил девушку на переходе

Студентка не дождалась зеленого на светофоре.

Детектив НАБУ сбил девушку на переходе
Фото: poltava.pl.ua

Руководитель одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро Украины вечером в понедельник, 2 апреля, совершил наезд на пешехода, сообщило агентство УНН со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева. Студентка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. Сотрудник НАБУ в момент ДТП находился за рулем собственного автомобиля.

Пострадавшую в бессознательном состоянии госпитализировали.

Пресс-служба НАБУ подтвердила инцидент агентству Українські Новини.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детектив НАБУ стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал пешеход", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что сотрудник бюро, как показала экспертиза, был трезвым.

Напомним, год назад работник НАБУ Алексей Довгий на Lexus снес памятник и врезался в микроавтобус в Киеве. После этого с машины сняли номера, а на место инцидента, по данным СМИ, приезжал отец работника НАБУ и пытался оказать давление на полицейских. НАБУ назначило служебное расследование по этому ДТП, по результатам которого уволило Довгого.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Под Днепром неизвестные остановили электричку и разрисовали вагоныПод Днепром неизвестные остановили электричку и разрисовали вагоны
Порошенко подписал закон о праве полиции эвакуировать авто, мешающие проездуПорошенко подписал закон о праве полиции эвакуировать авто, мешающие проезду
В Украине изменились правила парковки: нарушителей будет ждать «сюрприз» на лобовом стеклеВ Украине изменились правила парковки: нарушителей будет ждать «сюрприз» на лобовом стекле
Автосалон в Нью-Йорке 2018: Subaru Forester.Автосалон в Нью-Йорке 2018: Subaru Forester.
Самолет авиакомпании "РоSSия" наехал на ногу сотруднику аэропорта в ЛондонеСамолет авиакомпании "РоSSия" наехал на ногу сотруднику аэропорта в Лондоне
Блок рекламы


Похожие новости
Подполковник полиции сбил насмерть пешехода в Запорожской областиПодполковник полиции сбил насмерть пешехода в Запорожской области
Полиция: автопилот Uber, похоже, не виноват в том, что сбил человека
В США беспилотный автомобиль Uber впервые сбил человека насмертьВ США беспилотный автомобиль Uber впервые сбил человека насмерть
В Киеве сбили двух мужчин, перебегавших дорогу в одном месте с разных сторонВ Киеве сбили двух мужчин, перебегавших дорогу в одном месте с разных сторон
В центре Киева автомобиль полиции из кортежа президента сбил пенсионераВ центре Киева автомобиль полиции из кортежа президента сбил пенсионера
В Белой Церкви пьяная 18-летняя девушка без прав сбила насмерть пешеходаВ Белой Церкви пьяная 18-летняя девушка без прав сбила насмерть пешехода
В Костополе пьяный водитель пытался протаранить авто патрульных, сбил мусорный бак и врезался в стену домаВ Костополе пьяный водитель пытался протаранить авто патрульных, сбил мусорный бак и врезался в стену дома
На столичном проспекте Бажана Audi столкнулся с Daewoo, девушку-водителя направили к наркологу На столичном проспекте Бажана Audi столкнулся с Daewoo, девушку-водителя направили к наркологу
На закарпатском курорте пьяный на снегоходе сбил двух туристов (ВИДЕО)На закарпатском курорте пьяный на снегоходе сбил двух туристов (ВИДЕО)
В Харькове 18-летний мажор сбил насмерть подростка на переходе
Последние новости
Подгружаем последние новости