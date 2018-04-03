Детектив НАБУ сбил девушку на переходе
Студентка не дождалась зеленого на светофоре.
Руководитель одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро Украины вечером в понедельник, 2 апреля, совершил наезд на пешехода, сообщило агентство УНН со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева. Студентка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. Сотрудник НАБУ в момент ДТП находился за рулем собственного автомобиля.
Пострадавшую в бессознательном состоянии госпитализировали.
Пресс-служба НАБУ подтвердила инцидент агентству Українські Новини.
"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детектив НАБУ стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал пешеход", - сказали в пресс-службе.
Отмечается, что сотрудник бюро, как показала экспертиза, был трезвым.
Напомним, год назад работник НАБУ Алексей Довгий на Lexus снес памятник и врезался в микроавтобус в Киеве. После этого с машины сняли номера, а на место инцидента, по данным СМИ, приезжал отец работника НАБУ и пытался оказать давление на полицейских. НАБУ назначило служебное расследование по этому ДТП, по результатам которого уволило Довгого.
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