Детектив НАБУ сбил девушку на переходе

Студентка не дождалась зеленого на светофоре.

Руководитель одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро Украины вечером в понедельник, 2 апреля, совершил наезд на пешехода, сообщило агентство УНН со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева . Студентка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. Сотрудник НАБУ в момент ДТП находился за рулем собственного автомобиля.

Пострадавшую в бессознательном состоянии госпитализировали.

Пресс-служба НАБУ подтвердила инцидент агентству Українські Новини.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детектив НАБУ стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал пешеход", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что сотрудник бюро, как показала экспертиза, был трезвым.