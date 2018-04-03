Грузовик со слонами попал в ДТП в Испании

Одно животное погибло, двое получили травмы.

В городе Посо-Каньяда, на юго-востоке Испании , грузовик, который перевозил цирковых слонов, попал в аварию. В результате одно животное погибло, еще двое получили травмы.

Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что грузовик не справился с управлением и врезался в отбойник. Водитель не пострадал.

Движение по дороге было заблокировано на протяжении двух с половиной часов. Раненых животных эвакуировали с проезжей части с помощью подъемного крана.

Местные власти пообещали, что за ранеными слонами будут ухаживать до их полного выздоровления.

A-30 cortada por ca?da de cami?n con elefantes sueltos en la calzada. Cortada autov?a direcci?n Murcia a la altura de pozo Ca?ada. pic.twitter.com/z0tPg6KDZo — Polic?aLocalAlbacete (@PoliciaAlbacete) 2 апреля 2018 г.

Директор правительственного департамента, отвечающего за автодорожную сеть Испании Грегорио Серрано, разместил видео эвакуации слона в своем Twitter .

Se est? procediendo a la asistencia y evacuaci?n de los elefantes heridos en el accidente que ha tenido lugar en Albacete. De los cinco paquidermos hay uno muerto y dos heridos. En breve de restablecer? la circulaci?n en la A-30 en el pk 22/23. pic.twitter.com/fhGypNDYGm — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 2 апреля 2018 г.

Напомним, в марте прошлого года неподалеку украинско-белорусской границы у водителя минской транспортной компании, которая занимается перевозкой животных для венгерского цирка, сбежал африканский слон.