Грузовик со слонами попал в ДТП в Испании

Директор правительственного департамента, отвечающего за автодорожную сеть Испании Грегорио Серрано, разместил видео эвакуации слона в своем Twitter.
Se est? procediendo a la asistencia y evacuaci?n de los elefantes heridos en el accidente que ha tenido lugar en Albacete. De los cinco paquidermos hay uno muerto y dos heridos. En breve de restablecer? la circulaci?n en la A-30 en el pk 22/23. pic.twitter.com/fhGypNDYGm
Напомним, в марте прошлого года неподалеку украинско-белорусской границы у водителя минской транспортной компании, которая занимается перевозкой животных для венгерского цирка, сбежал африканский слон.
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