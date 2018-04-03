США бесплатно передадут ВМС Украины два патрульных катера Island
Транспортировку, подготовку экипажей, и другие сопутствующие расходы оплатит государство.
Военно-морские силы Украины готовятся получить два американских патрульных катера типа Island.
Об этом сообщается на странице ВМС Украины в Фейсбуке.
"Катера мы получаем бесплатно, но их транспортировка, подготовка экипажей, и другие сопутствующие расходы осуществляются за счет государства", - рассказал командующий ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко.
Он также сообщил о "некоторых сложностях" в законодательной процедуре передачи катеров.
"Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, поэтому на законодательном уровне были определенные сложности по реализации в рамках действующего законодательства, но в настоящее время такой путь уже определен, он будет реализован в рамках действующего соглашения между правительством Украины и США" , – подчеркнул командующий.
По его словам, передача катеров начнется после подписания контракта. Этот процесс включает также подготовку личного состава, который будет проходить службу на патрульных катерах."Сейчас ожидается сообщение от США относительно сроков проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта, во время которой планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов, связанных с передачей катеров, и сроки выполнения работ", - отмечается в заявлении ВМС ВСУ.
Напомним, Украина договорилась с США о передаче двух патрульных судов в ноябре прошлого года. Ранее, в сентябре, ВМС приняли на вооружение два бронированных артиллерийских катера проекта "Гюрза" U-176 и U-179.
В январе 2018 года президент РоSSии Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть украинскую военную технику из аннексированного Крыма. При этом он заявил, что речь идет о "десятках кораблей" и что вся техника "находится в плачевном состоянии".
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