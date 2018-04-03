ВВС Украины начали операцию "Северный сокол-2018" по доставке горючего в Гренландию

К операции привлечены 23 украинских военнослужащих.

ВВС Украины начали операцию "Северный сокол-2018" по доставке горючего в Гренландию
Фото: facebook.com/kpszsu

Военно-воздушные силы Вооруженных сил Украины начали операцию "Северный сокол-2018" по доставке горючего в Гренландию.

Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил в Фейсбуке.

"Сегодня, 3 апреля, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Королевства Дания в сфере авиационно-транспортных перевозок и технического соглашения, началась совместная украино-датская военно-транспортная операция "Северный сокол-2018" по перевозке топлива на остров Гренландия", - говорится в сообщении.

Самолет Ил-76, который в этом году полетит в Гренландию, недавно был восстановлен на Николаевском заводе "НАРП". Этот борт к миссии еще не привлекался, но в мае 2015 года доставлял гуманитарные грузы в Непал и перемещал оттуда на родину украинских граждан.

С военной площадки аэропорта "Борисполь" к авиационной базе "Ольборг" Королевских ВВС Дании на самолете Ил-76 отбыла группа украинских авиаторов во главе с заместителем начальника авиации Воздушных Сил полковником Александром Кулибабой. Всего к операции привлечены 23 украинских военнослужащих, из них 11 членов экипажа и 10 человек наземного инженерно-технического персонала бригады транспортной авиации. Также в состав рабочей группы вошли офицеры-координаторы от Командования Воздушных Сил.

В ходе операции украинские военные летчики планируют перевезти самолетом Ил-76 с авиабазы ВВС США "Туле" на датскую полярную станцию "Норд" на острове Гренландия более 500 тыс. литров горючего, а также иного имущества, определенного техническим соглашением. Во время операции украинские экипажи планируют выполнить около 25 воздушных перевозок и провести в полярном небе около 120 часов.

Завершить операцию планируется 5 мая.

Напомним, в феврале начальник Генштаба Виктор Муженко и командующий Королевских Военно-воздушных сил Великобритании Стефан Хилльер обсудили перспективы подготовки украинских военных летчиков в Великобритании.


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