ГПСУ разоблачила группу лиц, которая ввезла 131 автомобиль на еврономерах
Следователи нашли и изъяли четыре незаконно ввезенных автомобиля.
Государственная пограничная служба Украины установила группу лиц из семи человек, которые в течение последнего года завезли в страну через пункт пропуска "Ягодин" 131 автомобиль на польских и литовских номерах. Ввоз автомобилей происходил с использованием поддельных контрольных талонов с отметками ГПСУ и таможни о пересечении границы.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
30 марта в Любомльском районе Волынской области состоялись обыски, в рамках которых были выявлены доказательства незаконной деятельности.
Следователи нашли и изъяли четыре незаконно ввезенных автомобиля, 32 комплекта номерных знаков на автомобили польской и украинской регистрации, поддельные датоштампы пограничных и таможенных органов. Также найдены отдельные элементы оттисков и штампов на украинском и польском языках, используемые для подделки различных документов, поддельные печати польских нотариусов, больше тысячи бланков контрольных талонов, больше 60 польских свидетельств о регистрации транспортных средств, около 60 пакетов документов на автомобили, в том числе и поддельные бланки доверенностей на право управления, полисы страхования, договоры купли-продажи.
Напомним, что по состоянию на 10 ноября 2017 года в Украине незаконно находились почти 237 тыс. авто на еврономерах. Нарушителям начислено 127,7 млн гривен штрафов.
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