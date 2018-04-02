На дороге возле Бердянска перевернулась автоцистерна с топливом

Грузовик перевозил 15 тонн бензина и 15 тонн дизельного топлива.

Утром 2 апреля в районе села Азовское (бывшее Луначарское) Бердянского района перевернулась автоцистерна MAN с топливом. Грузовик перевозил 15 тонн бензина и 15 тонн дизельного топлива из Киевской области в Бердянск.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Как сообщает пресс-служба облуправления ГосЧС, водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где машина перевернулась. Авария произошла около 5:50 утра.

Цистерна не разгерметизировалась, однако произошла утечка дизтоплива и бензина из предохранительных клапанов. Чтобы предотвратить взрыв, сотрудники ГосЧС провели охлаждение цистерны и покрыли разлитое горючее пеной. В спасательных работах были задействованы 16 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.

Фото: zp.dsns.gov.ua