Ночью в Киеве сгорели три машины
О пострадавших не сообщается.
В ночь на 2 апреля в Киеве взорвался автомобиль Volkswagen, сообщает издание "Киев оперативный".
Инцидент произошел близ дома 48а по улице Ахматовой. О пострадавших не сообщается. На месте взрыва находятся сотрудники ГСЧС и полиции, его причина выясняется.
На видео очевидца, опубликованном на YouTube-канале издания, виден горящий автомобиль и машина экстренных служб.
Обновление. Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Киеве сообщает, что припаркованный во дворе 23-этажного жилого дома Volkswagen загорелся около часу ночи. В результате пожара повреждены салон, стекло, лакокрасочное покрытие, моторный отсек, двери, капот, багажный отсек и крыша автомобиля.
Еще один инцидент случился в Подольском районе после трех часов ночи. На пр. Георгия Гонгадзе, 9, во дворе 9-этажного жилого дома в двух припаркованных автомобилях Toyota возник пожар. Машины сгорели полностью, также повреждены пластиковые детали и лакокрасочное покрытие припаркованного рядом автомобиля Lanos.
Причины возникновения обоих пожаров выясняются правоохранительными органами.
Напомним, рано утром 30 марта в Святошинском районе Киева взорвался автомобиль Range Rover. Владелец машины получил ранения ног.
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