BMW i Honda на еврономерах попали в смертельное ДТП на Закарпатье

Один человек погиб, пять людей - в том числе двое детей - в больнице.

На трассе "Мукачево-Рогатин-Львов" в Закарпатской области в результате лобового столкновения автомобилей BMW i Honda погиб один человек, еще пятеро получили травмы. Среди них двое детей - трех и 16 лет. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Фото: Нацполиция Закарпатской области

Инцидент произошел вчера, 31 марта.

"Виновником ДТП стал водитель «Hоndа Аccоrd», 27-летний житель села Нересница Тячевского района. Двигаясь в направлении Тячева, он начал обгон другого автомобиля, не убедившись в безопасности данного маневра. Как следствие, столкнулся лоб в лоб со встречным автомобилем марки «BМW», которым управлял 31-летний житель Тересвы ", - говорится в сообщении.

В результате ДТП от полученных травм скончалась в реанимации Тячевской больницы 51-летняя пассажирка «BМW». Госпитализированы пять человек, среди них двое детей - трех и 16 лет.

Два авто были с иностранной регистрацией.

Полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). У водителей взята кровь на определение содержания алкоголя.

Напомним, ранее водитель в автомобиле диппредставительства РФ совершил ДТП на Подоле и сбежал.


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