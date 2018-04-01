Водитель в автомобиле диппредставительства РФ совершил ДТП на Подоле и сбежал

По словам очевидцев, он имел признаки опьянения.

На Подоле в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля дипломатического представительства РФ. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Фейсбук.

Авария произошла около 00:30 на Нижнем Валу, 17/8.

Автомобиль дипломатического представительства РФ Volkswagen с номерным знаком D001067 въехал в припаркованную машину такси KIA.

"По информации от свидетелей, водитель Volkswagen просто повернул рулем в припаркованную машину, сильно потращил ее", - говорится в сообщении.

По данным свидетелей, пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а водитель имел признаки опьянения, тест на Драгер проходить отказался.

Как известно, номерной знак, который начинается с D001, используется для автомобилей дипломатических представительств РоSSийской Федерации.

Полиция инцидент пока не прокомментировала.

Напомним, ранее сотрудник СБУ получил три года за ДТП в Киеве со смертельным исходом.


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