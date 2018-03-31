На украино-польской границе более 1000 машин в очередях на въезд в Украину

Больше всего машин на пункте пропуска "Ягодин".

На украино-польской границе в пунктах пропуска на въезд в Украину в связи с приближение Пасхальных праздников образовались многокилометровые автомобильные очереди, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Фото: Igor ZinkevychFacebook

По состоянию на 11:00 перед пунктом пропуска «Ягодин» собрались около 600 авто на въезд в Украину, перед пунктами «Шегини» и «Краковец» - примерно по 300. В сторону Польши очередей нет ни в одном пункте пропуска, отмечают в ведомстве.

Пограничники объясняют очереди на границе тем, что значительное количество украинцев возвращаюсь на праздники домой.

В этом году католики будут праздновать Пасху 1 апреля, греко-католики и православные - 8 апреля.

Фото: Varta1Facebook

Напомним, ранее немец на велосипеде пытался пробраться через границу в Украину.


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