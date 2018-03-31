Из аэропорта Лондона эвакуировали 15 тыс. человек из-за возгорания автобуса

Отменили более 100 рейсов.

В аэропорту "Лондон-Станстед" 30 марта пришлось отменить более 100 рейсов из-за возгорания автобуса. Об этом сообщает Independent.

Фото: independent.co.uk

Автобус загорелся около 16:00 по местному времени на парковке за пределами аэропорта. Также известно, что как минимум одному самолету, который находился на взлетно-посадочной полосе, дали команду вернуться к терминалу.

По соображениям безопасности более 15 тысяч пассажиров были эвакуированы, поскольку дым от пожара проник в здание.

Напомним, ранее при аварии в лондонском аэропорту Хитроу погиб человек.


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