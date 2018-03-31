Сотрудник СБУ получил три года за ДТП в Киеве со смертельным исходом

В октябре 2015 года он устроил аварию на Оболони.

Оболонский районный суд Киева 30 марта приговорил к трем годам лишения свободы сотрудника Службы безопасности Украины за совершение ДТП со смертельным исходом.

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры, которая представляла обвинение.

Ночью 9 октября 2015 года водитель автомобиля BMW X5, двигаясь по проспекту Героев Сталинграда в направлении улицы Мате Залки (сейчас - Архипенко), на круговой развязке поехал прямо, пролетел газон, вылетел обратно на проезжую часть, после чего правой стороной на высокой скорости врезался в столб.

В момент удара погиб передний пассажир автомобиля, на чью сторону пришелся удар. Водитель BMW не был пристегнут, получил множественные травмы головы, груди и живота, но в итоге выжил. Как оказалось позже, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя два с половиной года ему вынесли приговор: три года лишения свободы по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса с лишением права управлять транспортными средствами сроком еще на три года.

У подсудимого есть право на апелляцию.