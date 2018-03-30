Украинский дальнобойщик погиб из-за ДТП в очереди на польской границе
Водитель вышел из кабины и был сбит другим автомобилем.
В очереди возле пункта пропуска "Медика" на польско-украинской границе погиб 63-летний гражданин Украины, пишет местное издание Nowiny24.pl.
Это произошло в четверг, 29 марта.
Водитель грузовика, стоя в очереди перед пунктом пропуска, решил выйти из кабины. При этом он не оглянулся и попал под колеса автомобиля Skoda, за рулем которого находился 22-летний гражданин Украины.
В результате полученных травм мужчина скончался. Водитель автомобиля Skoda был трезв, как свидетельствует экспертиза.
Напомним, что 29 марта на дороге возле Ковеля разбился насмерть гражданин Молдовы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
30.03.2018 13:09
30.03.2018 13:20