Украинский дальнобойщик погиб из-за ДТП в очереди на польской границе

Водитель вышел из кабины и был сбит другим автомобилем.

В очереди возле пункта пропуска "Медика" на польско-украинской границе погиб 63-летний гражданин Украины, пишет местное издание Nowiny24.pl.

Это произошло в четверг, 29 марта.

Водитель грузовика, стоя в очереди перед пунктом пропуска, решил выйти из кабины. При этом он не оглянулся и попал под колеса автомобиля Skoda, за рулем которого находился 22-летний гражданин Украины.

В результате полученных травм мужчина скончался. Водитель автомобиля Skoda был трезв, как свидетельствует экспертиза.

Напомним, что 29 марта на дороге возле Ковеля разбился насмерть гражданин Молдовы.