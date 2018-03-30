Гражданин Молдовы разбился насмерть на дороге возле Ковеля

Его автомобиль выехал на встречку и врезался в грузовик.

В четверг, 29 марта, на дороге Киев - Ковель - Ягодин возле села Козлиничи (Ковельский район Волынской области) автомобиль Volkswagen Passat под управлением гражданина Молдовы столкнулся с грузовиком Renault Premium. В результате 34-летний иностранец погиб.

Фото: vl.npu.gov.ua

Пресс-служба полиции считает, что молдаванин не справился с управлением, в результате чего машина выехала на встречную полосу, где произошло столкновение. Водителя доставили в Ковельское горрайонное территориальное медицинское объединение, где он скончался.

Водитель грузовика, местный житель, не пострадал.

Фото: vl.npu.gov.ua

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Разработчики из Запорожья собрали первый беспилотный LanosРазработчики из Запорожья собрали первый беспилотный Lanos
В Житомирской области случайно нашли 200 единиц краденной военной техникиВ Житомирской области случайно нашли 200 единиц краденной военной техники
Сотрудницу харьковского метро обвинили в гибели пенсионера на станции "Центральный рынок"Сотрудницу харьковского метро обвинили в гибели пенсионера на станции "Центральный рынок"
Из-за пьяного пилота более 100 пассажиров застряли в аэропорту в ГерманииИз-за пьяного пилота более 100 пассажиров застряли в аэропорту в Германии
Самолет авиакомпании "РоSSия" наехал на ногу сотруднику аэропорта в ЛондонеСамолет авиакомпании "РоSSия" наехал на ногу сотруднику аэропорта в Лондоне
Блок рекламы


Похожие новости
Трассу Киев-Харьков возле Борисполя перекрывали из-за "минирования"Трассу Киев-Харьков возле Борисполя перекрывали из-за "минирования"
Подполковник полиции сбил насмерть пешехода в Запорожской областиПодполковник полиции сбил насмерть пешехода в Запорожской области
В США беспилотный автомобиль Uber впервые сбил человека насмертьВ США беспилотный автомобиль Uber впервые сбил человека насмерть
В Иране разбился частный самолет, на нем возвращалась с девичника дочь турецкого бизнесмена (обновлено)В Иране разбился частный самолет, на нем возвращалась с девичника дочь турецкого бизнесмена (обновлено)
В Иране разбился турецкий самолет Bombardier с 11 людьми на бортуВ Иране разбился турецкий самолет Bombardier с 11 людьми на борту
В ДТП возле Павлограда сгорели два автомобиля и погибли три человекаВ ДТП возле Павлограда сгорели два автомобиля и погибли три человека
В Киеве возле торгового центра Skymall произошло тройное ДТПВ Киеве возле торгового центра Skymall произошло тройное ДТП
Бус с украинцами разбился в Польше, есть погибшиеБус с украинцами разбился в Польше, есть погибшие
Вертолет погранслужбы разбился в ЧечнеВертолет погранслужбы разбился в Чечне
В Сирии разбился роSSийский транспортный самолет, погибли 32 человекаВ Сирии разбился роSSийский транспортный самолет, погибли 32 человека
Последние новости
Подгружаем последние новости