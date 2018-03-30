Новостей.COM ⇒ Транспорт

Гражданин Молдовы разбился насмерть на дороге возле Ковеля Его автомобиль выехал на встречку и врезался в грузовик. В четверг, 29 марта, на дороге Киев - Ковель - Ягодин возле села Козлиничи (Ковельский район Волынской области) автомобиль Volkswagen Passat под управлением гражданина Молдовы столкнулся с грузовиком Renault Premium. В результате 34-летний иностранец погиб. Фото: vl.npu.gov.ua Пресс-служба полиции считает, что молдаванин не справился с управлением, в результате чего машина выехала на встречную полосу, где произошло столкновение. Водителя доставили в Ковельское горрайонное территориальное медицинское объединение, где он скончался. Водитель грузовика, местный житель, не пострадал. Фото: vl.npu.gov.ua По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.