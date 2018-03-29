"Укрзализныця" запустила модернизированный поезд "Одесса - Кишинев"
Добраться из Кишинева в Одессу можно будет в вагонах с местами для сидения менее чем за 4 часа.
"Укрзализныця" с 30 марта запускает модернизированный дизель-поезд "Одесса - Кишинев".
Об этом сообщил и. о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
"Отныне добраться из Кишинева в Одессу можно будет в вагонах с местами для сидения менее чем за 4 часа. Благодаря договоренностям с пограничниками будет экономиться время прохождения границы – в сравнении с предыдущим расписанием поезд ускорен на полчаса. Пассажиры получат лучший сервис и демократичные цены на билеты", - написал он на своей странице в Facebook.
Согласно сообщению на сайте компании, прибытие поезда №642/641 "Кишинев - Одесса" в Одессу в 10:46, а отправление из Одессы в Кишинев - в 18:45.
О том, что в 2018 УЗ запустит два новых поезда из Одессы в страны ЕС, в декабре заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
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29.03.2018 15:13