"Укрзализныця" запустила модернизированный поезд "Одесса - Кишинев"

Добраться из Кишинева в Одессу можно будет в вагонах с местами для сидения менее чем за 4 часа.

"Укрзализныця" с 30 марта запускает модернизированный дизель-поезд "Одесса - Кишинев".

Об этом сообщил и. о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Отныне добраться из Кишинева в Одессу можно будет в вагонах с местами для сидения менее чем за 4 часа. Благодаря договоренностям с пограничниками будет экономиться время прохождения границы – в сравнении с предыдущим расписанием поезд ускорен на полчаса. Пассажиры получат лучший сервис и демократичные цены на билеты", - написал он на своей странице в Facebook.

Фото: facebook/Євген Кравцов

Согласно сообщению на сайте компании, прибытие поезда №642/641 "Кишинев - Одесса" в Одессу в 10:46, а отправление из Одессы в Кишинев - в 18:45.