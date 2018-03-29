Автосалон в Нью-Йорке: Volkswagen Atlas Tanoak Pickup.

У марки Volkswagen есть пикап Amarok, однако в США он не продается, несмотря на колоссальную любовь местных покупателей к этому типу автомобилей. Вместо него американцам предложат принципиально новую модель, которая станет членом семейства Atlas.

Не удивляйтесь: семиместный кроссовер на легковой платформе MQB превратили в грузовик. В отличие от почти всех одноклассников, привод по умолчанию у него будет передний, а не задний. С подобным решением вспоминается разве что Honda Ridgeline, а остальные построены на заднеприводных шасси.

Volkswagen Atlas Tanoak Pickup (имя дано в честь вида деревьев, растущих на тихоокеанском побережье США) – настоящий гигант. Его длина составляет 5438 миллиметров: исходный Atlas короче на 401 милллиметр! Заявленный дорожный просвет – 254 миллиметра. Американцам такой размах должен понравиться.

Правда, двигатель по меркам заокеанских пикапов скромен: всего 3,6 литра рабочего объема и 280 л.с. (таким же располагает кроссовер Atlas). Работает он в связке с 8-ступенчатым автоматом и разгоняет машину до сотни за 8,5 секунды. Для покорения бездорожья предусмотрен понижающий ряд в трансмиссии и специальный режим управляющей электроники.

Сборку машины наладят на заводе в Теннесси. В продажу Volkswagen Atlas Tanoak Pickup должен поступить в следующем году.

Линейка модели Atlas расширится за счет пикапа на переднеприводной платформе.