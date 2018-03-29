Самолет авиакомпании "РоSSия" наехал на ногу сотруднику аэропорта в Лондоне

Пострадавший госпитализирован, самолет временно выведен из эксплуатации.

?Самолет авиакомпании "РоSSия" наехал на ногу сотруднику аэропорта в Лондоне
Фото: #twitter#.com/floralu_1991

Сотрудник аэропорта Гатвик в Лондоне получил травму ноги во время буксировки самолета авиакомпании "РоSSия" на летную полосу.

Об этом сообщает РБК.

Рейс 6620 должен был отправиться из Лондона накануне днем, однако при буксировке самолета на летную полосу под его шасси попала нога сотрудника сервисной компании Dnata (Dubai National Air Transport Association), которая обслуживает Гатвик.

Как рассказал представитель аэропорта, инцидент произошел на аэродроме в 17:10 по местному времени. Мужчина получил "серьезную травму нижней конечности" и был доставлен в госпиталь Святого Георгия в Тутинге.

Одна из пассажиров опубликовала в Twitter фото прибытия спасательных бригад к самолету.

We have been told that our plane ran over a person at takeoff from Gatwick to St Petersburg. They were trying to lift the plane. Anyone knows what happened? #Gatwick #BBC #Sun #DailyMirror pic.twitter.com/0o5tUZ5A7D

— Flora Lu (@floralu_1991) 28 марта 2018 г.

В авиакомпании "РоSSия" заявили, что мужчина пострадал "из-за грубого нарушения техники безопасности". Также сообщается, что компания была вынуждена заменить самолет, так как во время освобождения травмированного сотрудника борт был поврежден "из-за использования нештатного оборудования". Также представитель авиакомпании сообщил, что самолет нуждается в ремонте, его временно вывели из эксплуатации.

В "РоSSии" также утверждают, что местная инспекция провела процедуру снятия бортового устройства записи переговоров экипажа и наземных служб без согласования с техническими службами авиакомпании.

Пассажиры задержанного рейса дожидались замены борта в гостинице. Резервный самолет вылетел из британского аэропорта 29 марта.

Напомним, 3 марта в запорожском аэропорту самолет МАУ при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.


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