Автосалон в Нью-Йорке 2018: Volkswagen Atlas Cross Sport.

Семиместный кроссовер Volkswagen Atlas был представлен полтора года назад и недавно начал продаваться в РоSSии под именем Teramont. Немецкий концерн уловил перспективы модели и на Нью-Йоркском моторшоу представил сразу две идеи для расширения семейства.

Первая из них – концепт Atlas Cross Sport. Название не оставляет сомнений, что перед нами та же модель, но в укороченном варианте. Она встанет на конвейер завода в Чаттануге (США) в следующем году, это вопрос решенный. Ее будет отличать от родоначальника не только пятиместный салон, но и более спортивное оформление. За океаном любят семиместные машины, однако и для «компактов» место на рынке найдется.

Базовый Atlas переваливает по длине за пять метров, а концепт короче на целых 19 сантиметров (4846 миллиметров). При этом колесная база не изменилась, так что простор на втором ряду сидений должен быть завидный. Разумеется, в основе концепта Cross Sport лежит та же платформа MQB с поперечным расположением мотора, что и у «Атласа».

Прототип представлен на выставке в единственном экземпляре, но вот силовых установок для него анонсировано две. Первый вариант подразумевает в своем составе двигатель 3.6 VR6, два электромотора и аккумуляторный блок емкостью всего-навсего 2 кВт*ч. В сумме агрегаты выдают 314 л.с. и разгоняют автомобиль до 209 км/ч, причем первую сотню он разменивает за 6,5 секунды.

Второй гибрид вооружен такими же двигателями, но уже мощностью 360 л.с. Он может заряжаться от сети, а потому его батарея мощнее – 18 кВт*ч. На разгон до 100 км/ч машине требуется 5,4 секунды. На электричестве кроссовер может проехать около 40 километров.

Volkswagen Atlas Cross Sport оснащен стильной светодиодной оптикой, в которой роль габаритов и ходовых огней выполняют горизонтальные планки решетки радиатора, и исполинскими 22-дюймовыми колесами. Салон представляет собой царство сенсорных дисплеев с практически полностью истребленными физическими клавишами.

Внедорожник Touareg третьего поколения в США продаваться не будет. Освобожденную им нишу как раз и займет серийный Cross Sport.

Концепт с гибридной силовой установкой служит прообразом серийной машины – укороченного пятиместного «Атласа».